中国一女子因谎称机上有炸弹致飞机迫降而获刑

路透北京1月9日 - 新华社周三报导称，一名28岁的王姓女士乘坐飞往新疆乌鲁木齐的航班时谎称机上有炸弹，致使飞机迫降。法院以犯有编造虚假恐怖信息罪和伪造居民身份证罪判处其有期徒刑三年两个月。

报导称，2011年10月13日，王女士在乘坐飞往乌鲁木齐的航班期间，将写有“飞机上有TNT”等文字内容的字条传递给临近的乘客。

报导援引北京市丰台区法院的说话称，王女士在机组乘务人员对其劝阻的过程中，又扬言引爆炸药，并以持刀自杀相威胁，与乘务人员对峙，最终致使飞机迫降在甘肃省嘉峪关市国际机场。

警方随后并未在飞机上发现危险物品。

报导称，王女士被司法鉴定机构诊断为癔症，在实施编造虚假恐怖信息的犯罪行为时系限制刑事责任能力，因此被法院从轻处罚。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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