修正：南航窄体客机头等舱更名公务舱

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
(修正第一段措辞)
路透北京8月26日 - 中国南方航空公司(600029.SS) (1055.HK)计划将其国内航线窄体机头等舱更名为公务舱，希望借此提高客座率。
南方航空公司在声明中表示，更名将从10月26日正式开始。更名后，所有乘坐国内航线窄体机公务舱的乘客都将继续享受头等舱乘客的服务。
中国政府的反腐败运动令中国航空业受到重创，导致航空公司的商务舱与头等舱消费大幅下降。根据中国东方航空公司2月份在网站上公布一份报告，东航仅去年一年流失了百万名优质客户，以营收计价值11亿元(1.788亿美元)。
路透无法联系到南航高管就此置评。一家票务机构称，南航目前的多数国内航线提供头等舱、高端经济舱和普通经济舱三种舱位。目前尚不清楚，头等舱更名商务舱后的价格是否会下调。
此举已经在微信上引发热议。
一些人预计更名将提高南航的客座率，而另一些人则表示，此举是航空公司“回归现实”的表现。
而南航在声明中表示，更名是为了“满足市场需求”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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