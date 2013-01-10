中国一女子因谎称机上有炸弹致飞机迫降而获刑

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月9日 - 新华社周三报导称，一名28岁的王姓女士乘坐飞往新疆乌鲁木齐的航班时谎称机上有炸弹，致使飞机迫降。法院以犯有编造虚假恐怖信息罪和伪造居民身份证罪判处其有期徒刑三年两个月。
报导称，2011年10月13日，王女士在乘坐飞往乌鲁木齐的航班期间，将写有“飞机上有TNT”等文字内容的字条传递给临近的乘客。
报导援引北京市丰台区法院的说话称，王女士在机组乘务人员对其劝阻的过程中，又扬言引爆炸药，并以持刀自杀相威胁，与乘务人员对峙，最终致使飞机迫降在甘肃省嘉峪关市国际机场。
警方随后并未在飞机上发现危险物品。
报导称，王女士被司法鉴定机构诊断为癔症，在实施编造虚假恐怖信息的犯罪行为时系限制刑事责任能力，因此被法院从轻处罚。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计