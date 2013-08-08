国内航空公司瞄准内陆地区寻找增长契机

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京/新加坡8月8日(记者 方燕/Siva Govindasamy) - 随着中国各大航空公司开通新航线并在二线城市开设子公司，对国内乘客的争夺战正转移进入巨大的内陆地区，而这背后离不开政府对机场建设的大笔投入。
北京、上海和广州等大城市的机场人满为患，而内陆人口超过300万的50多个城市正争相希望被纳入国内的航空网络中。
正是看到这些二线城市的机会，才使空客EAD.PA、波音(BA.N)等飞机制造商对中国市场在未来几年的发展抱有信心。二线城市正在迅速追赶更富裕的海滨城市。
内陆的开放也引发了国航(601111.SS)(0753.HK)、东航 (600115.SS)、南航(600029.SS)和海航(600221.SS)等航空公司之间的激烈竞争。上述航空公司都在争夺中国市场的主导地位。中国有望在未来成为世界上最大的航空市场。
东航董事会秘书汪健表示，即便内陆的收入水平和机场设施与东部沿海城市不可同日而语，但个人和商务旅行者的增长潜力更大。
对于飞机制造商而言，中国开发程度相对落后的内陆地区意味着，空客A320和波音737等机型将寻找到新市场。上述机型适用于航程不超过五个小时的航线。
对航空公司来说，随着中国经济增长的放缓，且竞争日趋激烈且飞机数量不足使其很难跻身国际市场之时，为其找到一个刺激因素，确保其软着陆。
此外，由于中国禁止外资航空公司对国内航线的争夺，对国内航空公司而言也是个有利因素。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。