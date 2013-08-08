国内航空公司瞄准内陆地区寻找增长契机

5月29日在安徽合肥机场拍到的南航、东航、天津航空和大新华航空的客机。 REUTERS/Stringer

路透北京/新加坡8月8日(记者 方燕/Siva Govindasamy) - 随着中国各大航空公司开通新航线并在二线城市开设子公司，对国内乘客的争夺战正转移进入巨大的内陆地区，而这背后离不开政府对机场建设的大笔投入。

北京、上海和广州等大城市的机场人满为患，而内陆人口超过300万的50多个城市正争相希望被纳入国内的航空网络中。

正是看到这些二线城市的机会，才使空客EAD.PA、波音(BA.N)等飞机制造商对中国市场在未来几年的发展抱有信心。二线城市正在迅速追赶更富裕的海滨城市。

内陆的开放也引发了国航(601111.SS)(0753.HK)、东航 (600115.SS)、南航(600029.SS)和海航(600221.SS)等航空公司之间的激烈竞争。上述航空公司都在争夺中国市场的主导地位。中国有望在未来成为世界上最大的航空市场。

东航董事会秘书汪健表示，即便内陆的收入水平和机场设施与东部沿海城市不可同日而语，但个人和商务旅行者的增长潜力更大。

对于飞机制造商而言，中国开发程度相对落后的内陆地区意味着，空客A320和波音737等机型将寻找到新市场。上述机型适用于航程不超过五个小时的航线。

对航空公司来说，随着中国经济增长的放缓，且竞争日趋激烈且飞机数量不足使其很难跻身国际市场之时，为其找到一个刺激因素，确保其软着陆。

此外，由于中国禁止外资航空公司对国内航线的争夺，对国内航空公司而言也是个有利因素。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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