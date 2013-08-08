中国国内航空公司瞄准内陆地区寻找增长契机

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/新加坡8月8日(记者 方燕/Siva Govindasamy) - 随着中国各大航空公司开通新航线并在二线城市开设子公司，对国内乘客的争夺战正转移进入巨大的内陆地区，而这背后离不开政府对机场建设的大笔投入。
北京、上海和广州等大城市的机场人满为患，而内陆人口超过300万的50多个城市正争相希望被纳入国内的航空网络中。
正是看到这些二线城市的机会，才使空客 、波音 等飞机制造商对中国市场在未来几年的发展抱有信心。二线城市正在迅速追赶更富裕的海滨城市。
内陆的开放也引发了国航 、东航 、南航 和海航 等航空公司之间的激烈竞争。上述航空公司都在争夺中国市场的主导地位。中国有望在未来成为世界上最大的航空市场。
东航董事会秘书汪健表示，即便内陆的收入水平和机场设施与东部沿海城市不可同日而语，但个人和商务旅行者的增长潜力更大。
对于飞机制造商而言，中国开发程度相对落后的内陆地区意味着，空客A320和波音737等机型将寻找到新市场。上述机型适用于航程不超过五个小时的航线。
对航空公司来说，随着中国经济增长的放缓，且竞争日趋激烈且飞机数量不足使其很难跻身国际市场之时，为其找到一个刺激因素，确保其软着陆。
此外，由于中国禁止外资航空公司对国内航线的争夺，对国内航空公司而言也是个有利因素。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。