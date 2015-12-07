中国低成本航空公司振翅高飞

路透北京/新加坡12月7日（记者 方燕/Siva Govindasamy） - 中国首家低成本航空公司--春秋航空开通相关航线后，上海民营软件公司营销总监夏莉莉（音）转而乘坐该公司的航班。其所在的公司明文规定，员工在可能的情况下尽量乘坐低成本航空公司的航班，还将旅行成本削减了五分之一。

对于中国这个通常被称为低成本航空公司渗透时机成熟的“最后”的大市场，夏莉莉及她的同事是越来越多的带动该市场快速增长的中国旅客中的一员。

中国民航局自2013年末以来鼓励低成本航空公司发展业务。为低成本航空公司开放新航线，也有助于发展中国西部地区的经济。

根据航空数据及分析公司OAG，低成本航空公司在中国国内航空旅行市场占7%的份额，预计到2020年将增长一倍有余。

根据官方数据，中国航空客运量已达3.92亿人次，年增幅超过10%。空客(AIR.PA)预测，中国将在10年内超过美国，成为全球最大的国内航空运输市场。

“低成本旅行成了一种生活方式。我的许多同事见面就聊如何抢到9元或99元的特价票。”夏莉莉说道。

**削减成本**

与全服务航空公司相比，中国四家低成本航空公司提供折扣很大的机票。

譬如，海航集团旗下的西部航空推出的重庆-三亚四天三晚自由行产品仅999元（156美元），全程入住三亚五星级酒店。根据携程网，全服务航空公司该航线的单程机票最低770元。

除了最新成立的九元航空，其它的中国低成本航空公司都盈利。这主要归因于这些航空公司大力削减成本。

在中联航，航班之间的机内卫生由空乘负责。中联航行政副总裁张兰海称，公司在机舱内增加了座位，还打造了“安顺黄果树号”冠名航班。

**小众航线**

在该行业增长潜力的吸引下，有些国有航空公司已经转型为低成本航空公司，其它一些航空公司也可能效仿。

今年，东方航空(600115.SS)就将旗下的中联航转型为低成本航空公司，吉祥航空在广州成立了低成本航空公司。西部航空在2013年转型，海航集团旗下的祥鹏航空也在进行转型。中国南方航空公司(600029.SS)高层对路透称，该公司也考虑设立低成本航空公司。

低成本航空公司的增长，部分得益于经营大型航空公司不涵盖的航线。

譬如中联航，就有飞往内蒙古近12个城市的航线。

张兰海称，“由于既快捷又廉价，越来越多的人选择乘坐低成本航空。”（完）