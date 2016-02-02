中国五大航空公司将合力对不文明旅客采取限制服务措施

路透北京2月1日 - 中国五大航空公司周一表示将合力对不文明旅客采取限制服务措施。

中国国航(601111.SS)、东方航空(600115.SS)、南方航空(600029.SS)、海航集团(600221.SS)和春秋航空(601021.SS)称，将建立“旅客不文明行为记录”和信息共享机制，对列入“旅客不文明记录”的相关当事人采取一定限制服务措施。

中国的航空客运市场过去数年里增长迅速，2014年出境游客首次超过一亿人次。到2034年中国将超过美国成为全球最大航空客运市场。

随着中国航空客流增长，航班长时间延误现象以及对不文明旅客行为的担忧开始出现。

不文明旅客的案例迫使一些航空公司采取措施。

“我们已有了自己的黑名单，”春秋航空营销委主任张武安表示。

“黑名单上包括这些殴打我们员工、拒绝登机以及堵塞登机口的人。”（完）