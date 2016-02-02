中国五大航空公司将合力对不文明旅客采取限制服务措施

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月1日 - 中国五大航空公司周一表示将合力对不文明旅客采取限制服务措施。
中国国航(601111.SS)、东方航空(600115.SS)、南方航空(600029.SS)、海航集团(600221.SS)和春秋航空(601021.SS)称，将建立“旅客不文明行为记录”和信息共享机制，对列入“旅客不文明记录”的相关当事人采取一定限制服务措施。
中国的航空客运市场过去数年里增长迅速，2014年出境游客首次超过一亿人次。到2034年中国将超过美国成为全球最大航空客运市场。
随着中国航空客流增长，航班长时间延误现象以及对不文明旅客行为的担忧开始出现。
不文明旅客的案例迫使一些航空公司采取措施。
“我们已有了自己的黑名单，”春秋航空营销委主任张武安表示。
“黑名单上包括这些殴打我们员工、拒绝登机以及堵塞登机口的人。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)