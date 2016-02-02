中国五大航空公司将合力对不文明旅客采取限制措施

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月1日 - 中国五大航空公司周一表示将合力对不文明旅客采取限制措施。
中国国航 、东方航空 、南方航空 、海航集团 和春秋航空 称，将建立“旅客不文明行为记录”和信息共享机制，对列入“旅客不文明记录”的相关当事人采取一定限制服务措施。
中国的航空客运市场过去数年里增长迅速，2014年出境游客首次超过一亿人次。到2034年中国将超过美国成为全球最大航空客运市场。
随着中国航空客流增长，航班长时间延误现象以及对不文明旅客行为的担忧开始出现。
不文明旅客的案例迫使一些航空公司采取措施。
“我们已有了自己的黑名单，”春秋航空营销委主任张武安表示。
“黑名单上包括这些殴打我们员工、拒绝登机以及堵塞登机口的人。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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