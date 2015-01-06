中国放开约100条航线定价权

路透北京1月5日 - 中国民航监管机构放开国内民航货运价格和部分民航客运价格，涉及大约100条航线，以进一步开放中国民航市场。

中国民航局和国家发改委近日发布《关于进一步完善民航国内航空运输价格政策有关问题的通知》，提出将进一步放开相邻省份之间与地面主要交通运输方式形成竞争的部分短途航线旅客运输票价，由现行政府指导价改为实行市场调节价。

通知称，对于上述航线，航空公司可以根据生产经营成本、市场供求和竞争状况等自主确定相关航线的具体价格水平。

通知还称，对继续实行政府指导价的其他国内航线旅客运输票价，航空公司继续可以基准票价为基础，在上浮不超过25%、下浮不限的浮动范围内自主确定票价水平。

中国民航局称， 此项措施旨在深化民航价格改革，进一步促进航空运输业持续健康发展。

最新措施涉及大连至烟台、福州至南昌、海口至南京等航线。

2013年底，中国民航局宣布取消实行政府指导价航线的机票价格下限，放开31条航线的定价权。在此之前，监管部门规定航空公司执行的国内航线票价水平，上浮不得超过基准价（全价）的25%，下浮不超过45%。（完）

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