国航与深航购买100架空客飞机

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月25日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周六公告称，其与子公司深圳航空将向空客公司购买合计100架空中客车A320系列飞机，基本价格约为88.53亿美元。
刊登在上海证券交易所的公告称，双方已分别与空客公司签订协议，其中国航购买60架，深航购买40架。上述价格为2012年1月的公开市场报价，飞机价格需按公式计算后予以调整。空客公司以贷项备忘录的形式给予较大的价格优惠，因此本次交易的实际对价低于前述飞机基本价格。
交易对价将以现金方式分期支付，资金来源为业务营运、商业银行贷款、其他融资工具所得现金。其中，国航拟购买的飞机计划于2014至2020年分批交付；深航拟购买的飞机则计划于2016至2020年交付。
国航表示，本次交易将扩大公司及控股子公司机队的运载能力。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，以截至2012年底的可用吨公里计算，本次交易将使其运力增长约15.9%。
公告并显示，国航将提前处置六架A340飞机，而空客公司亦同意对其提前回购，该回购交易将使国航减少的运力尚未达到其可用吨公里的10%。
中国国航A股周五收报5.43元人民币，过去一个月累计微涨0.7%。(完)
(发稿 张喜良; 审校 黄凯)
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