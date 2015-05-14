独家：消息人士称中国国产大飞机C919首飞及交付时间或推迟

图为2014年2月12日资料图片，显示新加坡航空展上展出的C919模型。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡5月13日 （记者 Siva Govindasamy） - 消息人士称，中国自主研发的大型客机C919首飞时间较计划推迟，交付时间可能推迟最多两年。

C919首飞时间原计划2015年底，但两名消息人士称将推迟到2016年上半年。C919是中国商飞公司研发的窄体客机，可搭载乘客156-168人，目标是与空客A320飞机和波音737飞机竞争。

消息人士还称，首架C919的交付时间可能也会推迟，可能从原计划的2018年推迟到最晚2020年。

这意味着C919开始服役的时间将晚于空客A320和波音737改良机型，后者将在未来两年开始服役。

中国商飞拒绝就此消息置评。

中国对C919在窄体客机市场竞争寄予厚望，窄体客机在服役飞机中所占比重超过50%。

消息人士称，C919最后组装所需时间比预期要长。因未获授权向媒体谈论此事，消息人士要求匿名。

其中一位消息人士称，中国商飞在C919项目上极其谨慎，认真检查方方面面，以确保不存在安全隐患。

中国商飞已接获450架C919订单，主要来自中国的航空公司、以及中资银行及金融机构支持下的租赁公司。若首飞及交付时间进一步推迟，可能影响其拓展海外市场。

消息人士称，虽然中国商飞高管及中国政府官员担心推迟首飞和交付可能影响C919以及国家的形象，但确保安全是重中之重。

一位消息人士称，时机上的推迟令人遗憾，但飞机的安全可靠比这重要得多。他指出，中国研发C919是有长远目标的，必须耐心且谨慎。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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