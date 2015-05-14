独家：消息人士称中国国产大飞机C919首飞及交付时间或推迟

分析：中国央行多组合放水维稳意图明显 强监管下相机控节奏
路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透新加坡5月13日 （记者 Siva Govindasamy） - 消息人士称，中国自主研发的大型客机C919首飞时间较计划推迟，交付时间可能推迟最多两年。
C919首飞时间原计划2015年底，但两名消息人士称将推迟到2016年上半年。C919是中国商飞公司研发的窄体客机，可搭载乘客156-168人，目标是与空客A320飞机和波音737飞机竞争。
消息人士还称，首架C919的交付时间可能也会推迟，可能从原计划的2018年推迟到最晚2020年。
这意味着C919开始服役的时间将晚于空客A320和波音737改良机型，后者将在未来两年开始服役。
中国商飞拒绝就此消息置评。
中国对C919在窄体客机市场竞争寄予厚望，窄体客机在服役飞机中所占比重超过50%。
消息人士称，C919最后组装所需时间比预期要长。因未获授权向媒体谈论此事，消息人士要求匿名。
其中一位消息人士称，中国商飞在C919项目上极其谨慎，认真检查方方面面，以确保不存在安全隐患。
中国商飞已接获450架C919订单，主要来自中国的航空公司、以及中资银行及金融机构支持下的租赁公司。若首飞及交付时间进一步推迟，可能影响其拓展海外市场。
消息人士称，虽然中国商飞高管及中国政府官员担心推迟首飞和交付可能影响C919以及国家的形象，但确保安全是重中之重。
一位消息人士称，时机上的推迟令人遗憾，但飞机的安全可靠比这重要得多。他指出，中国研发C919是有长远目标的，必须耐心且谨慎。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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