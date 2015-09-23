美国防部称上周中国军机抵近美侦察机并作出危险动作

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月22日 - 美国国防部发言人库克（Peter Cook）周二称，一架中国飞机上周近距离拦截一架美国侦察机并作出危险动作。
库克称，拦截事件发生在9月15日，地点位于山东半岛以东约80英里以外的黄海上空，遭拦截的是一架美国RC-135侦察机。
“飞行员报告称，他觉得……（那架）中国飞机以不安全的方式在他鼻子前经过，”库克称。“之前没有迹象表明这会是一次近距离遭遇。”
库克称，美国防部正在评估事件报告。
库克称，上周的拦截事件与2014年8月的事件有所不同，当时一架中国战机抵近一架美国海军巡逻飞机，最近时仅距7到10米，并在美机上方作出横滚动作。
美国共和党参议员约翰·麦凯恩（John McCain）周二在声明中称，上周的拦截事件是中国“在亚太地区攻击行为模式”的一部分。
“此事正值中美就‘空中相遇安全行为规则’进行磋商，以及习近平主席即将访美之际，这令人进一步质疑中国的意图以及奥巴马政府迄今所做的回应，”声明称。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计