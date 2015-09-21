中俄关系：中俄年底前将签署宽体飞机联合研发协议--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月21日 - 中国日报周一援引俄罗斯联合航空制造集团公司总裁斯柳萨里报导称，中俄将在今年年底前签署关于双方联合研制远程宽体客机的协议。
自2014年5月以来，国家控股的中国商用飞机有限责任公司 和俄罗斯联合航空制造集团公司一直在考虑联合开发这款飞机。
斯柳萨里称，协议首先将明确双方的利润分成和责任分工，而技术规范将在明年3月前决定。
路透暂时联系不上这两家公司的管理人员对该报导置评。
这个合作项目将使中俄有机会参与宽体飞机领域的竞争，该领域目前实际上由欧洲的空中客车和美国的波音所垄断。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”