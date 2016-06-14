（更正）上海警方通报浦东机场爆炸案

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（英文原文有误，并非“在社交媒体上称打算杀人”，故更正第一段内容。）
路透上海6月13日-上海警方周一通过官方微博对浦东机场爆炸案进行通报，称该案嫌犯沉溺于网上赌博，曾在社交媒体扬言“准备去干一件疯狂至极的事情”。
警方称，犯罪嫌疑人周兴柏，男，29岁，贵州省铜仁市德江县长堡镇桥溪村人。周因沉溺于网上赌博，输光积蓄，入不敷出，平时靠向朋友借钱度日。案发前，周曾在微信群中留言“欠了很多人的钱”，“准备去干一件疯狂至极的事情，丢小命是一定的”。
6月12日，周在浦东机场T2航站楼国际出发C岛值机柜台处实施犯罪行为。经初步勘验，犯罪嫌疑人周兴柏在啤酒瓶里填充了烟花爆竹药。经进一步调查，警方在江苏昆山某小区周临时租住的屋内发现和提取到烟花爆竹药残留物。
目前，案件在进一步审理中。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。