（更正）上海警方通报浦东机场爆炸案

路透上海6月13日-上海警方周一通过官方微博对浦东机场爆炸案进行通报，称该案嫌犯沉溺于网上赌博，曾在社交媒体扬言“准备去干一件疯狂至极的事情”。

警方称，犯罪嫌疑人周兴柏，男，29岁，贵州省铜仁市德江县长堡镇桥溪村人。周因沉溺于网上赌博，输光积蓄，入不敷出，平时靠向朋友借钱度日。案发前，周曾在微信群中留言“欠了很多人的钱”，“准备去干一件疯狂至极的事情，丢小命是一定的”。