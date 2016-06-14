更正-上海警方通报浦东机场爆炸案

(更正：因英文原文有误，第一段内容应为曾在社交媒体扬言“准备去干一件疯狂至极的事情”，而非“在社交媒体上称打算杀人”。)

路透上海6月13日 - 上海警方周一通过官方微博对浦东机场爆炸案进行通报，称该案嫌犯沉溺于网上赌博，曾在社交媒体扬言“准备去干一件疯狂至极的事情”。

警方称，犯罪嫌疑人周兴柏，男，29岁，贵州省铜仁市德江县长堡镇桥溪村人。周因沉溺于网上赌博，输光积蓄，入不敷出，平时靠向朋友借钱度日。案发前，周曾在微信群中留言“欠了很多人的钱”，“准备去干一件疯狂至极的事情，丢小命是一定的”。

6月12日，周在浦东机场T2航站楼国际出发C岛值机柜台处实施犯罪行为。经初步勘验，犯罪嫌疑人周兴柏在啤酒瓶里填充了烟花爆竹药。经进一步调查，警方在江苏昆山某小区周临时租住的屋内发现和提取到烟花爆竹药残留物。