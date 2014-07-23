受演习影响 中国12个机场将出现航班大面积延误

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京7月23日 - 据北京市公安局官方微博消息，7月20日至8月15日，华东和华中12个机场受演习活动影响，航班将出现大面积延误。
微博中未提供关于“高频度”演习活动的细节，受影响的机场包括上海虹桥、上海浦东、南京、杭州、合肥、济南、无锡、宁波、青岛、连云港、郑州和武汉等。
记者未能联系到中国民航总局官员置评。上海机场投资者关系负责人拒绝置评。
华东各大机场属于中国最繁忙的机场之列。据官方数据，上海浦东和上海虹桥去年旅客吞吐量约8,280万人次，相当于全国机场客流量的11%。（完）
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。