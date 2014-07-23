受演习影响 中国12个机场将出现航班大面积延误

路透北京7月23日 - 据北京市公安局官方微博消息，7月20日至8月15日，华东和华中12个机场受演习活动影响，航班将出现大面积延误。

微博中未提供关于“高频度”演习活动的细节，受影响的机场包括上海虹桥、上海浦东、南京、杭州、合肥、济南、无锡、宁波、青岛、连云港、郑州和武汉等。

记者未能联系到中国民航总局官员置评。上海机场投资者关系负责人拒绝置评。

华东各大机场属于中国最繁忙的机场之列。据官方数据，上海浦东和上海虹桥去年旅客吞吐量约8,280万人次，相当于全国机场客流量的11%。（完）

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