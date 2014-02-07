大雪导致郑州机场关闭 滞留旅客怒砸问询处

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京2月7日 -中国官方媒体周五报道称，因大雪导致郑州机场航班延误，有滞留旅客怒砸机场问询处，场面混乱。近日正值中国春节假期结束，许多旅客急于返回工作地。
报道称，河南郑州机场周四因大雪关闭逾5个小时，有滞留旅客怒砸问询处，并毁坏电脑等设备。
新浪微博上有照片显示警察试图安抚愤怒的旅客，还可看到航空公司问询处一片狼藉。
河南交通广播的微博上称：“座椅不够，旅客只能坐在行李架上吃泡面。机场工作人员态度冷漠，一问三不知。”
《环球时报》对此事的描述为“混乱”，并称该机场周四晚些时候重新开放。
中国媒体经常报道因航班延误导致滞留旅客怒而攻击航空公司工作人员、冲击飞机以及毁坏设施的事件。
中国政府要求航空公司和机场方面要更好地说明航班延误原因，并为滞留旅客安排免费食宿，航空公司则常常抱怨问题出在旅客身上，称一些旅客还不习惯与飞行相关的问题。
在中国，航空旅行需求迅猛增长，但许多旅客抱怨称服务标准仍有待提高。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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