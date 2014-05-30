和黄旗下屈臣氏出售机场及市区免税店业务权益

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港5月30日 - 香港综合企业--和记黄埔0013.HK旗下零售旗舰屈臣氏集团称，已达成协议出售其于机场及市区免税店业务Nuance-Watson的权益，但未提供交易作价。
屈臣氏集团周四稍晚的声明称，公司与The Nuance Group AG（TNG）达成协议，将出售在Nuance-Watson Group所持有的50%权益予TNG。预期在符合若干先决条件后，交易可于6月底完成。
屈臣氏集团董事总经理黎启明称，“集团把是次交易视作集中发展核心零售业务的大好机会，我们会继续全速在亚洲及欧洲扩充规模，以维持并深化集团在保健美容零售行业的领导地位，以及令我们在香港多元化的零售业务更臻完善，包括食品、电子与洋酒零售商店。”
Nuance-Watson由屈臣氏集团与全球主要机场零售公司The Nuance Group由1998年开始合资经营，现时于香港、澳门、珠海、新加坡及马来西亚共经营46家店舖。
和黄为亚洲首富李嘉诚旗下企业。今年3月，和黄宣布以约440亿港元出售屈臣氏控股的24.95%权益予新加坡主权财富基金淡马锡。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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