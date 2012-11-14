空客有信心恢复向中国交付飞机订单

中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一
路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。
路透珠海11月13日电---欧洲飞机制造商空中客车表示，随着欧盟同意暂停徵收航空碳税，该公司有望恢复向中国交付数十架A330客机。
由於中美的反对，欧盟周一称，将暂停徵收航空碳税一年。
空客称，中欧之间的口角导致中国阻止购买至少价值120亿美元客机的交易，导致空客不得不放弃增产计划，後者原本可以多创造1,000个就业岗位。
“我们希望业务恢复正常......希望在中国开展业务时不需要担心碳排放交易体系问题。”空客中国董事长Laurence Barron称。
空客称，争端导致35架A330订单搁浅。行业消息人士指出，受到影响的可能还有另外10架飞机订单。
当被问及空客能否恢复冻结的业务时，Barron在珠海航展上对路透表示：“我相信我们将交付这些客机。”
空客3月称，碳税争端可能导致失去未确认的10架A380订单，行业消息人士称这些订单原本来自海航集团旗下的香港航空。Barron不愿就该订单置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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