中国推进武器出口 珠海航展亮剑

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透珠海11月16日电（记者 Tim Hepher）---中国正推出一系列新型国产武器，提振对外军售，向国际武器市场提供一些经济型产品，对战略对手和虎视眈眈的邻国展露其雄心壮志。
成为第二大经济体的中国变化迅速，崛起後随之而来的是对军事的新看法，有了更多预算开发航空母舰和无人机等现代化武器。
斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，2002-2011年期间，中国对外军售增长了95%。
本次珠海航展首次公开展示的数十款武器中，包括中国的攻击直升机、导弹、无人机和防空系统。和往常一样，展厅内陈列有从肩扛武器和巡航导弹等各种规模武器。
“随着中国工业基础提升，(武器)出口上更加积极了。中国借鉴了俄罗斯和美国利用出口促进本国行业发展的经验。”国际战略研究机构军事航天资深研究员Doug Barrie表示。
全球每年4,100亿美元的军火贸易市场中，美国和俄罗斯合计占一半还多的份额。随着美国试图削减军费以控制债务规模，中国有了很多的机会。
不过中国军费开支与美国仍相距甚远。五角大楼在5月公布的中国军事年度报告中预计，2012年中国军费开支料为1,200-1,800亿美元。今年美国的军费开支将达到6,140亿美元。
本次航展中最引人注目的是中国第二代隐形战斗机J-31。尽管官方称其为概念机，行业重量级刊物《Aviation Week》却说该机与10月底短暂飞行的一架神秘飞机“极为相似”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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