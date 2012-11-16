中国推进武器出口 珠海航展亮剑

11月13日在珠海航展中展示的中国空军两架歼-10战斗机。 REUTERS/Bobby Yip

路透珠海11月16日电（记者 Tim Hepher）---中国正推出一系列新型国产武器，提振对外军售，向国际武器市场提供一些经济型产品，对战略对手和虎视眈眈的邻国展露其雄心壮志。

成为第二大经济体的中国变化迅速，崛起後随之而来的是对军事的新看法，有了更多预算开发航空母舰和无人机等现代化武器。

斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，2002-2011年期间，中国对外军售增长了95%。

本次珠海航展首次公开展示的数十款武器中，包括中国的攻击直升机、导弹、无人机和防空系统。和往常一样，展厅内陈列有从肩扛武器和巡航导弹等各种规模武器。

“随着中国工业基础提升，(武器)出口上更加积极了。中国借鉴了俄罗斯和美国利用出口促进本国行业发展的经验。”国际战略研究机构军事航天资深研究员Doug Barrie表示。

全球每年4,100亿美元的军火贸易市场中，美国和俄罗斯合计占一半还多的份额。随着美国试图削减军费以控制债务规模，中国有了很多的机会。

不过中国军费开支与美国仍相距甚远。五角大楼在5月公布的中国军事年度报告中预计，2012年中国军费开支料为1,200-1,800亿美元。今年美国的军费开支将达到6,140亿美元。

本次航展中最引人注目的是中国第二代隐形战斗机J-31。尽管官方称其为概念机，行业重量级刊物《Aviation Week》却说该机与10月底短暂飞行的一架神秘飞机“极为相似”。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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