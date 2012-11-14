（修正）C919客机珠海航展首日收获50架订单

（修正：内文第一段修改为“...并有望获得正在努力恢复运营的美国东方航空公司的订单，以消除歧义。）

路透珠海11月13日电（记者 梁淑芬/Tim Hepher）---周二开幕的珠海航展上，中国商用飞机有限责任公司宣布获得50架C919客机新订单，并有望获得正在努力恢复运营的美国东方航空公司的订单。

C919是中国首款大型客机，拥有150个座位，将於2014年首飞。中国国际航空航天博览会每两年在珠海举办一次。

获得上述新订单後，C919客机接获的订单总数达到380架，达到了中国商飞宣布的300-400架订单的盈亏平衡点。但是西方分析师认为C919证明其生存能力尚需时日。

中国商飞周二称，与幸福航空和河北航空投资集团分别签署20架C919订单。路透此前的相关报导也由此获得证实。

中国商飞在声明中称，通用电气金融航空服务公司（GECAS)将再次购买10架C919，订单总数达到20架。GECAS是通用电气(GE.N)旗下企业，後者与中国商飞共同生产C919发动机。

爱尔兰廉价航空公司瑞安航空（Ryanair）(RYA.I)和英国航空公司（British Airways）IVAG.L也与中国商飞签署了合作谅解备忘录。

中国商飞还确认，与代表美国东方航空公司的投资者签署购机谅解备忘录。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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