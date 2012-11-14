（修正）C919客机珠海航展首日收获50架订单

中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一
路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。
（修正：内文第一段修改为“...并有望获得正在努力恢复运营的美国东方航空公司的订单，以消除歧义。）
路透珠海11月13日电（记者 梁淑芬/Tim Hepher）---周二开幕的珠海航展上，中国商用飞机有限责任公司宣布获得50架C919客机新订单，并有望获得正在努力恢复运营的美国东方航空公司的订单。
C919是中国首款大型客机，拥有150个座位，将於2014年首飞。中国国际航空航天博览会每两年在珠海举办一次。
获得上述新订单後，C919客机接获的订单总数达到380架，达到了中国商飞宣布的300-400架订单的盈亏平衡点。但是西方分析师认为C919证明其生存能力尚需时日。
中国商飞周二称，与幸福航空和河北航空投资集团分别签署20架C919订单。路透此前的相关报导也由此获得证实。
中国商飞在声明中称，通用电气金融航空服务公司（GECAS)将再次购买10架C919，订单总数达到20架。GECAS是通用电气(GE.N)旗下企业，後者与中国商飞共同生产C919发动机。
爱尔兰廉价航空公司瑞安航空（Ryanair）(RYA.I)和英国航空公司（British Airways）IVAG.L也与中国商飞签署了合作谅解备忘录。
中国商飞还确认，与代表美国东方航空公司的投资者签署购机谅解备忘录。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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