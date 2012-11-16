中国富人渴望将自驾飞行作为爱好

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透珠海11月15日电(记者 Alison Leung)---有钱的中国人渴望把飞行作为一种爱好，因此本周的珠海航展人山人海，但高税率和军方对空域的控制，却打破了航空业销量起飞的希望。
蒙古煤矿主John Zhang知道中国目前在使用私人飞机方面的限制，但39岁的他还是想买架飞机带着家人出去玩儿。
他指着一架Cirrus SR20说：“开飞机是我小时候的梦想，这是送给自己的一份礼物。”这架飞机的税前售价约为32万美元。
他周四在航空展对路透称：“我可能会在三个月内拿到飞行执照，我计划放下一切，全身心投入到训练中。”
Zhang的个人梦想以及很多其他人渴望将飞行作为一种爱好的想法，应该有助於推动航空业的发展。
中国民用航空局估计，从2011-2015年，大约有1,000架飞机将被交付到中国。
如果中国向普通民众开放空域，上述数字仅仅是需求潜力的九牛一毛。
美国人口3.1亿，但到去年年底，美国的通用飞机数量约为23万辆，而中国13亿人口却仅有约1,100架。
中国在“十二五规划”中承诺要推动通用航空的发展，改革空域管理制度，开放更多空域。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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