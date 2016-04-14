中国私人飞机买家倾向经济出行 实用性成考量重点

路透上海/新加坡4月14日 （记者 方燕/Siva Govindasamy） - 服务中国精英阶层的私人飞机生产商正在将侧重点从奢华转向实用，因中国经济降温以及反腐促使客户寻求较小型的飞机，甚至考虑二手飞机。

业内人士称，现在关注的是实用性，买家现在寻求可以用于工作和休息的机上功能设置。这些客户过去会邀请风水大师帮助设计机舱内部，上面可能会布置麻将桌或者卡拉OK。

中国富商仍是亚洲奢华飞机的主要拥有者：据咨询机构亚翔航空有限公司，大中华地区2015年有466架私人飞机，2007年有65架。中国大陆拥有其中的300架。

但对于庞巴迪(BBDb.TO)、达索飞机(AVMD.PA)、巴西航空工业(EMBR3.SA)以及通用动力(GD.N)子公司湾流公司等制造商来说，市场正在降温，尤其是新飞机的市场，这迫使他们将效率作为优先考虑，降低生产成本、加快飞机交付时间。

“正如你所知道的，现在经济疲软，还有不同的政治因素，”德事隆集团(TXT.N)中国业务拓展高级副总裁比尔·舒尔茨（Bill Schultz）说道。“这已对飞机销售构成冲击，这点毫无疑问。”

在这种背景下，今年在上海出席亚洲公务航空大会及展览会（ABACE）的飞机制造商、包机公司和买家不太乐观。与会者对管理、租赁或者翻新飞机的专业公司的兴趣很高。

中国的反腐打击了炫耀性消费，优质葡萄酒、珠宝、豪车、游艇和博彩业等相关的消费均受到冲击。

“十年前，如果有人买了一架商务机，他会乐于向记者炫耀，”一名驻华商务机代理商说道。该代理商帮助富人买卖飞机的经历已经超过15年。

“这些人看到其他人（因购买私人飞机）受责问，而他们不希望自己的财富和商业利益受到任何审查。所以他们宁可低调，”该代理商说道。因事涉敏感，该代理商不愿具名。

亚翔航空称，2015年中国私人飞机增长6.6%，而2012年高峰时的增速超49%。随着订单量下滑，增长将进一步放缓。

舒尔茨称，德事隆集团正专注于较小型飞机和实用型涡轮螺旋桨飞机的市场。德事隆集团在华与中航工业组建合资企业，生产其大篷车（Caravan）涡轮螺旋桨飞机和Citation XLS+飞机。

直到最近，中国大陆的飞机买家还青睐机舱较大的飞机，甚至是空客A320和波音737飞机的改装版。这些改装版飞机的标价可能高达9,000万美元，装配另需1,000-1,500万美元。

但现在对较小型飞机的兴趣更多。（完）