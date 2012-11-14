空客称已开始研究未来增产可行性

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透中国珠海11月14日电（记者 Tim Hepher/梁淑芬）---空中客车EAD.PA一位高管称，该公司已开始研究在当前10年後期增产的可行性，以满足预期的需求，但因担忧供应问题该公司在控制短期生产计划。
空客正在增加最畅销的A320单通道机型的产量，目标是让该机型的月产量达到创纪录的42架。现在航空业正在改进热门机型，以适应市场节省燃料的需求。
今年早些时候，随着供应链健康状况的担忧与日俱增，空客被迫推迟了月产44架飞机的计划。该公司上周表示，其正在增加飞机零配件的缓冲库存，以避免出现供应中断的问题。
随着A320neo及波音(BA.N)737 MAX等新型节能机型的热销，增产对於空客和波音而言十分重要，有助於完成长期积压的生产任务。
空客中国总裁博龙（Laurence Barron）称：“首批数量可观的飞机交货时间为2019年，但这并非板上钉钉的事情。”
“至于将月产量提高至42架，我们已讨论过许多相关事宜。由於供应链方面的压力，我觉得短期内我们不会在这个基础上进一步增产，但从长远看，我们在考虑当前这个10年末时，什麽样的生产速度才合适。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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