中国大型白酒生产商料艰难度日

路透上海4月3日（记者 Adam Jourdan） - 受累于对公款消费的打击，中国大型白酒生产商近10年的迅速增长料在今年画上句号。

分析师称，白酒生产商将不得不推出更为廉价的品牌和收购地方酒厂以规避政府的禁令。

尽管白酒行业2012年的业绩不错，今年的日子将不好过，特别是行业龙头贵州茅台(600519.SS)，品牌知名度和较高的价格导致茅台首当其冲。

“茅台是酒类中的‘法拉利’，因此受到的冲击将更大。这是个大家都有些不太敢买的品牌，”China Market Research Group董事总经理Shaun Rein说道。

近些年中国奢侈品市场的繁荣带动白酒生产商的营收和获利大幅上升。但是去年年中开始，政府宣布一系列打压公款消费奢侈品的政策。

“白酒行业面临前所未有的压力，”贵州茅台上周发布2012年业绩报告时称。

打击公款消费开始后，大型白酒生产商的股价大跌。去年7月至今，贵州茅台下挫38%，五粮液(000858.SZ)大跌44%。

白酒销售价格也受到了监督。2月，茅台和五粮液因实施价格垄断被罚4.49亿元，为经销商降低零售价打开了大门。

白酒价格随即开始回落。新华社报道称，飞天茅台的价格连续三个月下降，从1月的每瓶1,300元跌到了3月底的每瓶800元。

华泰证券分析师洪婷在研究报告中指出，这可能进一步打压增长，因为价格上涨是2012年增长迅猛的主要推动力。

打压公款消费还冲击了销量，而且有迹象显示，不只生产商面临压力，经销商也面临压力。贵州茅台2012年的业绩显示，去年12月底，应收账款为300万美元，是年初时的八倍，暗示一些经销商销售困难。

行业分析师和咨询师认为，尽管整个行业都会经历痛苦的时期，中低端品牌的日子可能会相对好过一些。

汤森路透StarMine预测显示，2013年贵州茅台的营收料增长25%，较2012年下降近19个百分点。五粮液2013年的营收料也增长25%，较上一年度下滑9个百分点。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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