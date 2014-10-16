版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:35 BJT

标题新闻：阿里巴巴旗下蚂蚁金融服务集团正式成立，涵盖支付宝、移动支付及筹备中的银行等

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐