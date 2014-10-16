阿里小微金融服务正式定名“蚂蚁金服”

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月16日(记者 Gerry Shih) - 中国电子商务巨擘阿里巴巴 周四表示，旗下小微金融服务集团正式定名为“蚂蚁金融服务集团”（简称“蚂蚁金服”）。阿里巴巴正在大力开拓金融服务业务。
阿里巴巴一直在围绕支付宝积极推出新的金融服务，包括余额宝、支付宝钱包甚至正在筹建的网商银行。
由于阿里巴巴在电子商务行业的支配性市场地位，支付宝在中国一直是网络支付的领头羊。阿里巴巴周四表示，支付宝目前每天的支付笔数超过8,000万笔，其中移动支付笔数超过4,500万笔，占比超过50％。
蚂蚁金融服务集团的正式定名是阿里巴巴及其子公司加快发展金融业务战略的一部分。阿里高管称，选择蚂蚁这个名字就是象征众多小品牌齐心协力焕发的潜在力量。
在北京的展示会上，蚂蚁金服的高管描绘出一幅愿景，即将其移动支付应用打造成成熟的、以数据驱动的商业平台。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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