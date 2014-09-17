CBOE及ISE称阿里巴巴相关期权将在9月29日登场

路透纽约9月16日 - 阿里巴巴股票预料将在周五挂牌上市，投资人若想要对冲其押注，或对其股价走向进行投机操作，将可在股票上市两周后进行期权交易，届时多家美国期权交易所将让阿里巴巴相关期权挂牌上市。

芝加哥期权交易所控股(CBOE Holdings Inc)及国际证券交易所控股(ISE Holdings)周二表示，若阿里巴巴股票在本周挂牌，则这家中国电子商务巨头的期权将在9月29日上市。

ISE控股经营两家期权交易所，分别是ISE及ISE Gemini，根据期权结算公司OCC数据，这两家期权交易所2014年8月止处理的股票及指数期权合约交易量约占整体的14%。

CBOE在周二表示，一旦符合新的期权挂牌准则，阿里巴巴的期权将会在CBOE及C2 Options Exchange上市。

根据OCC数据，2014年至今，上述两家交易所合计占美国股票及交易所期权交易比重为近29%。

阿里巴巴周一将IPO参考价区间提高至66-68美元，反映投资人对于这一今年最受期待、且可能为全球史上最大规模的IPO需求强劲。

ISE发表声明指出，阿里巴巴期权的合约规格，将等到上市之前OCC发放新上市证书后才会决定。

通常在特定门槛达成之后，其他美国期权交易所也会同时推出这些期权。

目前尚无法联络上BATS Global Markets旗下BATS Options交易所的发言人，以询问该公司计划何时提供阿里巴巴期权交易。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。