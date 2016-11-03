焦点：阿里巴巴季度营收优于预期 受电商和媒体等业务成长推动

路透北京11月2日 - 中国电商巨头--阿里巴巴集团控股(BABA.N)周三公布会计年度第二季营收增长55%，好于分析师预期，得益于其核心业务--电子商务销售的支撑，同时媒体和娱乐业务亦录得强劲增长。

这是该公司连续第二季公布强劲财报，暗示公司仍然可以取得长足发展，即便当前对中国经济以及零售行业形势的忧虑不断充斥。

业绩公布后，阿里巴巴的美国存托股份(ADS)在纽约开盘前的交易中上涨约3%。不过该股当日仍收跌2.61%报98.51美元。

该公司眼下正在全力备战一年一度的11月11日销售旺季。

双十一活动不仅能衡量该公司的状况，也能检验中国零售业的情况。不过美国证券交易委员会(SEC)正在调查阿里巴巴报告双十一数据的会计方法和系统。

阿里巴巴周四称，调查不会影响双十一的表现。

该公司也在想办法提高跨境购的销量，因为中国市场愈发饱和。阿里巴巴一直在扩大海外版图，5月就曾斥资约10亿美元收购东南亚在线零售商Lazada Group SA。

截至9月30日当季，阿里巴巴实现343亿元人民币营收，超过汤森路透访问的24名分析师平均预计的339亿元人民币。

该公司的核心商务业务营收比去年同期跳升41%至284.9亿元人民币，主要受中国市场的销售推动。

阿里巴巴的媒体和数字娱乐业务营收同比增长302%，主要归因于收购优酷土豆；周一，其媒体和数字娱乐业务进行了重组。

归属于股东的每股净利从上年同期的每股8.87元人民币下降至2.97元人民币，降幅高达67%。

阿里巴巴将此归结于一年前阿里健康(Alibaba Health)一次性重估带来186亿元人民币收入。

非一般公认会计原则(Non-GAAP)净收入为92.5亿元人民币，比去年同期增加36%。(完)