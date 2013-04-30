阿里巴巴入股新浪微博 切入社交网络媒体平台

焦点：石油供应过剩抑或紧缺？ 有页岩油搅局很难说
为新项目提供资金的投行以及法国道达尔(Total)和意大利埃尼集团(Eni)等石油巨头均告诫称，2014年以来油价下挫导致的大规模开支削减将使得未来两年石油供应紧张。
* 阿里巴巴投资案对新浪微博的估值超过30亿美元
* 投资交易将为阿里巴巴旗下淘宝带来互联网流量
* 新浪微博将藉此获得更多广告营收
* 新浪股价收涨9.4%
路透4月29日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团宣布购入新浪(SINA.O)的新浪微博18%股权，这是阿里巴巴首次大举跨入中国社交网络的广告销售市场。
新浪股价在美国市场盘初大涨21%，之后有所拉回，收盘上扬9.4%至55.03。
这笔5.86亿美元入股案，对新浪微博的估值超过30亿美元，将为新浪微博带进更多广告收入；新浪正在试图使新浪微博化为实际利益，并拉大较对手腾讯(0700.HK)旗下微信的领先优势。
分析师认为这笔投资的价格较高，但应该会为阿里巴巴旗下的淘宝带进更多互联网流量。淘宝是中国最大电子商务网站。
阿里巴巴有意在一年内上市。
中国版推特--微博自2009年面世以来增长迅猛，也受到中国政府屏蔽推特的助益。
中国有5亿多微博用户，话题从韩剧到中国最新政治局势，包罗万象。
“(股权购买)相当于阿里巴巴...对于新浪微博平台价值的一种认可,”Morningstar分析师Dan Su称。
“这表明微博平台上承载的数据价值巨大，可以开发出大量的活动，比如电子商务。”
尚未上市的阿里巴巴由中国互联网企业传奇人物马云掌控，阿里巴巴还经营着中国最大的B2B商务平台Alibaba.com以及类似PayPal的在线支付平台支付宝(Alipay)。
马云是中国最富盛名的企业领军人物之一，白手起家创建了他的电子商务帝国，去年福布斯推算他的资产相当于34亿美元。
他计划于5月10日辞去执行长一职，并担任执行董事长。行业消息人士透露，阿里巴巴或将在香港上市，市值料将达1,000亿美元。
阿里巴巴一直对其IPO一事保持沉默，但此事对于拥有近四分之一公司股份的雅虎(YHOO.O)而言却可能带来一笔意外收获。
**对新浪出手大方**
一些分析师称，阿里巴巴的出价很大方。这些分析师对微博的估值在6-25亿美元之间。
T.H. Capital Research分析师Tian Hou说，他们认为这个交易十分有利于新浪。阿里巴巴对新浪微博的估值是32.6亿美元，合每股可能是48美元。
她表示，新浪与在中国电商领域占据主要地位的阿里巴巴实行资源整合，能够加速微博的发展。
新浪的多数收入来自其网站和微博的网络广告，中国的网络广告增长速度放缓已经让投资者为新浪感到担忧。新浪股价在过去12个月内下跌了15%。
Maxim Group的分析师Echo He表示，与阿里巴巴结盟应能在长期内帮助新浪，但是给新浪现金解决不了它的问题，新浪的估值仍将依其盈利能力而定。
这并不是新浪第一次为寻求新的收入来源而跟中国的主要企业结盟。
去年，新浪就曾与百度(BIDU.O)合作，新浪无线网站使用百度搜索，而百度表示，其云服务将预装微博应用。
有分析师称，新浪有可能与很多其他公司结盟，但Morningstar分析师Dan Su认为，与阿里巴巴结盟后，新浪近期可能不会再有与其他大企业结盟的计划。
新浪还授予阿里巴巴一项期权，允许阿里巴巴在未来按事先约定的定价方式，将其在微博公司的全稀释摊薄后的股份比例提高至30%。
新浪在声明中称，这一战略合作预计在未来三年内给新浪微博带来大约3.8亿美元的营销和社会化电子商务的收入。(完)
(编译 蔡美珍/石冠兰/梁睿雪/白云; 审校 徐文焰/王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
为新项目提供资金的投行以及法国道达尔(Total)和意大利埃尼集团(Eni)等石油巨头均告诫称，2014年以来油价下挫导致的大规模开支削减将使得未来两年石油供应紧张。
路透伦敦/马德里4月10日 - 欧盟金融规定一项空档令各成员国嗅到机遇，通过提供更宽松的监管标准，争相为总部在伦敦的投行提供英退后的栖息地。
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。