阿里巴巴入股新浪微博 切入社交网络媒体平台

资料图片：在杭州郊区的阿里巴巴集团总部，一名雇员经过印有公司名称的墙壁。 REUTERS/Steven Shi

* 阿里巴巴投资案对新浪微博的估值超过30亿美元

* 投资交易将为阿里巴巴旗下淘宝带来互联网流量

* 新浪微博将藉此获得更多广告营收

* 新浪股价收涨9.4%

路透4月29日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团宣布购入新浪(SINA.O)的新浪微博18%股权，这是阿里巴巴首次大举跨入中国社交网络的广告销售市场。

新浪股价在美国市场盘初大涨21%，之后有所拉回，收盘上扬9.4%至55.03。

这笔5.86亿美元入股案，对新浪微博的估值超过30亿美元，将为新浪微博带进更多广告收入；新浪正在试图使新浪微博化为实际利益，并拉大较对手腾讯(0700.HK)旗下微信的领先优势。

分析师认为这笔投资的价格较高，但应该会为阿里巴巴旗下的淘宝带进更多互联网流量。淘宝是中国最大电子商务网站。

阿里巴巴有意在一年内上市。

中国版推特--微博自2009年面世以来增长迅猛，也受到中国政府屏蔽推特的助益。

中国有5亿多微博用户，话题从韩剧到中国最新政治局势，包罗万象。

“(股权购买)相当于阿里巴巴...对于新浪微博平台价值的一种认可,”Morningstar分析师Dan Su称。

“这表明微博平台上承载的数据价值巨大，可以开发出大量的活动，比如电子商务。”

尚未上市的阿里巴巴由中国互联网企业传奇人物马云掌控，阿里巴巴还经营着中国最大的B2B商务平台Alibaba.com以及类似PayPal的在线支付平台支付宝(Alipay)。

马云是中国最富盛名的企业领军人物之一，白手起家创建了他的电子商务帝国，去年福布斯推算他的资产相当于34亿美元。

他计划于5月10日辞去执行长一职，并担任执行董事长。行业消息人士透露，阿里巴巴或将在香港上市，市值料将达1,000亿美元。

阿里巴巴一直对其IPO一事保持沉默，但此事对于拥有近四分之一公司股份的雅虎(YHOO.O)而言却可能带来一笔意外收获。

**对新浪出手大方**

一些分析师称，阿里巴巴的出价很大方。这些分析师对微博的估值在6-25亿美元之间。

T.H. Capital Research分析师Tian Hou说，他们认为这个交易十分有利于新浪。阿里巴巴对新浪微博的估值是32.6亿美元，合每股可能是48美元。

她表示，新浪与在中国电商领域占据主要地位的阿里巴巴实行资源整合，能够加速微博的发展。

新浪的多数收入来自其网站和微博的网络广告，中国的网络广告增长速度放缓已经让投资者为新浪感到担忧。新浪股价在过去12个月内下跌了15%。

Maxim Group的分析师Echo He表示，与阿里巴巴结盟应能在长期内帮助新浪，但是给新浪现金解决不了它的问题，新浪的估值仍将依其盈利能力而定。

这并不是新浪第一次为寻求新的收入来源而跟中国的主要企业结盟。

去年，新浪就曾与百度(BIDU.O)合作，新浪无线网站使用百度搜索，而百度表示，其云服务将预装微博应用。

有分析师称，新浪有可能与很多其他公司结盟，但Morningstar分析师Dan Su认为，与阿里巴巴结盟后，新浪近期可能不会再有与其他大企业结盟的计划。

新浪还授予阿里巴巴一项期权，允许阿里巴巴在未来按事先约定的定价方式，将其在微博公司的全稀释摊薄后的股份比例提高至30%。

新浪在声明中称，这一战略合作预计在未来三年内给新浪微博带来大约3.8亿美元的营销和社会化电子商务的收入。(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰/梁睿雪/白云; 审校 徐文焰/王丽鑫)

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