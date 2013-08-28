支付宝停止线下POS业务

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透上海8月28日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下第三方支付机构支付宝周二宣布，由于某些众所周知的原因,支付宝将停止所有线下POS（多功能支付终端）业务，但未来仍将继续支付创新的探索。
支付宝昨在其官方微博上称，“对原有合作商户我们会妥善处理,不会影响商户的正常业务。由此给用户和合作伙伴带来的不便,我们深表歉意。”
此项声明意味着支付宝去年3月起推行的物流POS战略宣告停止，当时支付宝希望通过整合刷卡与货单信息管理功能的支付宝POS终端设备，实现电商货到付款下资金与物流信息的实时匹配。支付宝曾计划三年内投入5亿元人民币，主要帮助硬件更新、市场推广等。
不过据此前国内媒体报导，中国银联近期已提出“整编”方案，要求今年底前全面完成非金融机构线下银联卡交易业务迁移，明年7月前实现非金机构互联网银联卡交易全面接入银联。
据易观国际数据，2012年支付宝在第三方支付领域的市场份额为46.6%，稳居第一位；腾讯(0700.HK)旗下财付通的份额为20.9%，排名第二；中国银联网上支付以11.9%份额排名第三。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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