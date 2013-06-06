中国铝业部分生产线将实行弹性生产

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月6日 - 为应对市场形势持续恶化，全球第二大氧化铝生产商--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)从周四起，该公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。
自2011年四季度开始，铝价持续处于下降通道，而电解铝行业产能过剩的问题亦严重，加上国内外经济复苏乏力等影响，国内电解铝企业呈现大面积亏损。根据国家统计局数据，截至3月底，全国规模以上铝冶炼企业278家，亏损企业为97家，占比达34.9%。
作为行业龙头，中国铝业曾在2010年和2011年连续两年盈利，但自去年出现巨亏82.34亿元，与2011年净盈利2.38亿元相比大幅下降。今年一季度其亏损额近10亿元。公司开始频繁处置旗下铝资产。5月10日已拟整体转让所持铝加工企业的股权，交易涉及到的铝加工企业共九家。
(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。