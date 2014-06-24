中国7月氧化铝进口料将上扬--消息

路透香港6月24日 - 贸易商及冶炼商消息人士指出，中国7月氧化铝进口料将上升，因低价吸引买家增加现货采购，协助弥补青岛港金属融资弊案造成的短缺数量。

来自中国的需求增加，可能会支撑氧化铝的国际价格，并提高必和必拓 (BHP.AX) 及美铝(AA.N)等生产商的利润。受到青岛港调查案影响，中国一部份氧化铝保税库存遭到扣押。

河南一家大型铝冶炼商的贸易经理称，许多人寻求现货的原因之一，是因为一些在青岛的氧化铝原本已卖给冶炼商及贸易商，但目前因为调查缘故而无法取得。

“中国7月的氧化铝进口应该会高于5月和6月，因为一些企业这个月已经在寻找现货进口。”

中国5月氧化铝进口下跌至九个月低点312,533吨。

现货氧化铝价格在两个月期间大跌近6%，亦刺激了中国进口需求。

上述贸易经理指出，他所属的冶炼厂今年以来原本只透过定期合约进口氧化铝，但现在考虑从国际现货市场采购。

贸易商及消息人士称，中国买家希望购买的CIF到岸价低于330美元/吨，而海外氧化铝供应商希望的卖价为中国CIF到岸价330-335美元，或澳洲FOB离岸价310-315美元。

青岛调查案的主要涉案公司为德诚矿业，据两家大型铝冶炼商的消息人士称，德诚在5月至少卖出5万吨氧化铝保税库存，压低了进口及中国国内市场价格。

一名国营冶炼厂的消息人士称，德诚出售氧化铝，使得国内5月价格从2,550元人民币跌至2,400元/吨。他表示，德诚是在调查案开始前出售。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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