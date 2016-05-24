《HOME专栏》统计数据犹如镜花水月 对中国铝市场只能雾里看花

2012年9月26日在江苏无锡拍到的铝锭图片。 REUTERS/Aly Song

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 刘秀红/汪红英/张涛/蔡美珍/许娜

路透伦敦5月23日 - 中国的铝冶炼商又在加速生产吗？

全球其它地区只能祈求但愿不是。

几乎所有其它地区的铝产量都在下降或者持平。

国际铝业协会(IAI)最新数据显示，4月份中国以外地区的整体年化产量为2,510万吨，创下去年8月以来最低水平，反映了美国产能下降的影响。美国铝业(Alcoa)业已关停Warrick和Wenatchee炼厂。

除中国外，全球市场普遍被认为处于供应短缺状态。

而中国则被广泛认为仍处于产量过剩状态。这种不平衡就导致了中国持续向国际市场输送半成品。

有迹象表明，中国的冶炼商去年年底也在缩减产能，但随着沪铝价格上演大涨行情，市场不免担心这将导致该国的铝生产纪律被抛在一边，出口再度增多，以填补全球其它地区出现的任何供应缺口。

中国铝月度产量图表：tmsnrt.rs/1sMGqdx

**增加、减少还是持平？**

那么中国的铝产量到底是在增加，还是在减少，亦或是基本持平？

这应该是一个很好回答的问题，但不幸的是，由于中国有色金属工业协会(CNIA)近来提供给IAI的数字波动剧烈，这个问题并不好回答。

如果中国的数据是可信的，那么中国12月-2月期间的铝年化产量减少660万吨，但3-4月又大增520万吨。

只有知道炼铝厂如何运作的人才会告诉你，这些数据没有意义。

咨询公司AZ China的Paul Adkins指出，以2-3月期间表观产量增加480万吨为例，铝产量的环比增幅相当于“有10家炼铝厂在2月29日停产后，又在3月1日开足马力”。

对于中国铝产量数据而言，剧烈波动已不是什么新鲜事，尤其是在岁末年初之际(不管是农历还是公历)，但今年的波动程度却是前所未见的。

拨开统计数据迷雾的最好办法或许是，看一段较长时间的年化产量。

4月的年化产量为3,130万吨，较去年9月低179万吨。

那将符合产能确实削减了的一些事实证据，本地铝价去年11月跌破每吨1万元，比2008-09年全球金融危机最严重时期还低。

但3月和4月数据也显示，重启产能现象也可能正在发生，尽管规模不像3月产出爆增所暗示的那么大。

鉴于上海价格涨势强劲程度，中国铝厂目前完全有动机提高产量。

(上海铝价、交易量与未平仓合约图表：tmsnrt.rs/244b517)

**上海涨势：可靠的信号？**

上海期货交易所主力铝合约SAFcv1目前约报每吨12,400元。

自11月低点开始的这波涨势非常强劲，打消了此前所有关于厂商将协同减产以换取政府帮助建立铝储备的说法。

没有确凿证据显示建立铝储备的计划真的启动过，不过这种传闻可能在吓阻空头方面起了一定作用。去年底的时候，空头充斥上海市场。

投机客似乎在3月重返市场，但这次站在了多头一边。交易量大增，价格自去年7月以来首次站在13,000元之上。

中国主要商品交易所上月纷纷提高保证金要求，挤出了一些投机泡沫。

中国监管当局一出手干预后，螺纹钢及铁矿石等其他走势过热的大宗商品价格大跌，沪铝虽然也应声下挫，但之后已经收复多数跌幅，目前再度趋升。

其中一部分确实是反映中国国内的需求情况改善，像Adkins便指出，“好几个领域正在出现不错的成长讯号，包括高压缆线、汽车、白色家电及消费性耐用品。”

但仍有一些理由让人怀疑铝价这波涨势的紮实程度。

首先值得一提的是，沪铝未平仓合约数量去年第四季一路上升，以任何过往标准来看，目前都仍处于极度高档水位。

除非是中国的铝生产商大量敲进沪铝，否则合理的推论应该是沪铝仍有大量投机炒作活动。

其次，正如AZ China这几个月所强调的，中国国内的铝锭市场可能存在区域性紧俏情形，因为愈来愈多铝产商改以液态铝交货给客户。

虽然液态铝对铝产商及加工商都是一种更高效率的转移机制，但沪铝无法以液态铝交割，因此沪铝有可能出现空仓结算所需标准铝锭短缺的情况。

这种市场运作设计，可能正在导致基本市场讯号传递失真。

**价格和产量携手上升？**

今年上海期铝表现好于伦敦期铝，这一点毋庸置疑。

上海期铝已涨16%，同期伦敦金属交易所(LME)三个月期铝涨幅则要小得多，仅为6%。

对生产商纪律而言，这不是个好兆头，因为以往中国冶炼商在产能利用率方面会对国内价格信号最早做出反应。

现在，从价格来看，重启闲置产能有利可图。

倘若需求延续年初时的回升势头，那就好了。当然风险在于，随着政府第一季推出的温和刺激减弱，需求回升的势头或将消退。

在中国出口半成品的变化过程中，这道特别难题的相关证据将会显现。

今年迄今出口已减少10%至131万吨，但中国以外地区生产商获得的宽慰可能将减轻，因为尽管与其它地区的套利窗口关闭，中国的铝出口量仍较高。

全球市场能否重新平衡到可以减少高库存的地步，中国出口规模仍是关键。

反过来，这将取决于中国的根本供需推动因素。遗憾的是，统计数据迷雾和市场讯号失真都让供需状况变得如此模糊不清。(完)