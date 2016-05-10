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中国财经 | 2016年 5月 10日 星期二 11:33 BJT

中国到2020年铝消费量料达4400万吨--中铝股份总裁

路透北京5月10日 - 中铝股份总裁敖宏周二表示，未来五年中国铝消费量年度增幅料为7%-10%，到2020年达到4,400万吨。

俄罗斯铝业副执行长Oleg Mukhamedshin在同一个活动上称，预计今年中国铝消费量增幅可达7%。

他表示，自2015年7月以来，中国已经关闭约400万吨的铝产能。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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