焦点：中国铝材业者发动全球攻势 锁定汽车航天等领域展开收购

路透墨尔本10月17日 - 中国大型铝材制造商正在进军全球汽车和航太市场，行业消息人士预计这将加剧竞争，并可能引发一波对西方金属企业的收购热潮。

中国主要铝生产企业正在跨入全球价值链中利润较高的领域，准备在从美国铝业和Constellium(CSTM.N)等企业手上抢下市场份额。这些中资企业寻找机会买入海外企业，以提升技术水平和扩展版图。

全球最大铝轧制产品制造商--Novelis Inc的执行长在上周表示，他预计未来五到10年在航天和工程等高附加值领域，与中国业者的竞争将变得“非常激烈”，目前为止这些领域一直由欧洲和美国制造商所主宰。

“显然，(中国铝生产商)将同样有能力生产高质量产品。”Steve Fisher在首尔的路透大宗商品峰会上表示。

中国铝业大亨刘忠田支持的忠旺美国(Zhongwang USA LLC)8月末时曾表示，将收购高精铝产品生产商爱励铝业公司(Aleris Corp)(ALSD.PK)，交易价值23亿美元。这是中资企业进军美国铝行业规模最大的交易。

这项交易尚未获得美国监管机构的批准。爱励铝业是美国国防行业的供应商。

“如果爱励铝业被中资企业收购，认为航天、汽车等高附加值行业内部竞争加剧的看法将合乎逻辑。这是利润率更高的领域，”法国兴业银行驻伦敦分析师Robin Bhar称。

“(但)爱励铝业是美国军方相当重要的供应商，因此交易绝非已经板上钉钉。”

消息宣布后，总部位于阿姆斯特丹的铝制品生产商Constellium的股价跳涨，表明市场押注其会是接下来的目标。Constellium没有立即回复寻求置评的电邮。

“未来18个月，将有更多中国企业宣布收购外国公司，全球范围内的整合将持续，”伦敦咨询机构CRU的Charlie Durant表示。

“这将让中国生产商能够更好地利用其在中国的设备，并且很明显获得进入全球市场的机会。”

美铝将把其精密制造业务拆分出来，成立一家名为Arconic的公司。业内消息人士称，这家公司可能是另一个潜在被收购目标。

Arconic计划让其汽车铝板营收增长大约五倍，到2018年从2013年的2.29亿美元增加至13亿美元。该公司已经与包括波音(BA.N)和空客(AIR.PA)在内的多家客户签署了价值100亿美元的合同。

美铝发言人拒绝置评。

“忠旺近年来一直公开致力于向下游发展，但拥有资金、资产负债表状况良好并且有兴趣扩张下游业务的，并不止他们一家，”位于北京的咨询机构AZ China的董事总经理Paul Adkins称。

Adkins指出，中国宏桥集团和山东南山铝业(600219.SS)是潜在收购方。

宏桥集团拒绝发表评论。南山铝业董事会秘书表示，公司尚未收到董事会有关潜在并购事宜的任何信息。(完)