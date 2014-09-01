《HOME专栏》铝市终于有望转为供给短缺，但中国出口威胁难以轻忽

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
**供应短缺风险**
大多数分析师似乎都预计，未来几个月中国铝产品的流动将加快。
考虑到LME的基本价格相较于上海市场偏高的刺激，以及中国以外的世界其它地区转为供应短缺，这样的预期是有道理的。
当然风险在于，中国过剩的铝大量流出，会填补上西方国家出现的任何缺口。
如果这只是半制成铝产品出现的现象，非中资生产商所使用的平行世界论点还站得住脚；但如果原铝以轻加工产品的形态流出，那么情况将变得更加复杂。
此外，只要不同地区产量增加和下降的两种根本趋势持续存在，中国供应过剩与西方供应短缺之间的紧张关系只可能变得更加严重。
值得注意的是，阻碍更大规模出口的因素仅是15%的原铝出口税率，而中国政府能够很轻松地消除这一阻力。(完) (编译 蔡美珍/张荻/张明钧/许娜；审校 高琦/杜明霞/龚芳/徐文焰)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)