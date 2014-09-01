《HOME专栏》铝市终于有望转为供给短缺，但中国出口威胁难以轻忽

**供应短缺风险**

大多数分析师似乎都预计，未来几个月中国铝产品的流动将加快。

考虑到LME的基本价格相较于上海市场偏高的刺激，以及中国以外的世界其它地区转为供应短缺，这样的预期是有道理的。

当然风险在于，中国过剩的铝大量流出，会填补上西方国家出现的任何缺口。

如果这只是半制成铝产品出现的现象，非中资生产商所使用的平行世界论点还站得住脚；但如果原铝以轻加工产品的形态流出，那么情况将变得更加复杂。

此外，只要不同地区产量增加和下降的两种根本趋势持续存在，中国供应过剩与西方供应短缺之间的紧张关系只可能变得更加严重。