中国宏桥印尼厂试投产氧化铝 将增加几内亚铝土矿进口

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透香港3月14日（记者 任玉兰） - 中国宏桥集团有限公司(1378.HK)行政总裁张波周一表示，宏桥旗下年产能100万吨的印尼氧化铝工厂已展开试运行，并且计划在2017年底以前完成另外100万吨产能建设。中国宏桥集团是中国最大的铝生产商。
这座印尼厂年产能预计达到400万吨，上述产能分别为第一和第二阶段。张波指出，公司对于建设剩下的200万吨产能并无具体时间表，具体建设将取决于市场状况。
氧化铝是生产原铝的一种原材料。中国宏桥在印尼工厂使用的是当地铝土矿，经过炼制后成为氧化铝。公司在中国生产的氧化铝大都使用进口的铝土矿。
张波称，随着公司在非洲几内亚铝土矿项目的供应上升，从马来西亚、印度和印尼进口的铝土矿将大幅下降。
张波称，公司预计，今年几内亚项目铝土矿出货量将达1,500万吨，2017年达到3,000万吨。
2016年的出货量相当于中国去年进口量的四分之一。马来西亚去年是中国铝土矿最主要供应国，其次是澳洲和印度。
他说，印尼工厂氧化铝供应及几内亚铝土矿供应提高，将提振宏桥在中国的铝产量。(完)
(编译 高琦/李爽 审校 蔡美珍/王洋)
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