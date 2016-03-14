中国宏桥印尼厂试投产氧化铝 将增加几内亚铝土矿进口

路透香港3月14日（记者 任玉兰） - 中国宏桥集团有限公司(1378.HK)行政总裁张波周一表示，宏桥旗下年产能100万吨的印尼氧化铝工厂已展开试运行，并且计划在2017年底以前完成另外100万吨产能建设。中国宏桥集团是中国最大的铝生产商。

这座印尼厂年产能预计达到400万吨，上述产能分别为第一和第二阶段。张波指出，公司对于建设剩下的200万吨产能并无具体时间表，具体建设将取决于市场状况。

氧化铝是生产原铝的一种原材料。中国宏桥在印尼工厂使用的是当地铝土矿，经过炼制后成为氧化铝。公司在中国生产的氧化铝大都使用进口的铝土矿。

张波称，随着公司在非洲几内亚铝土矿项目的供应上升，从马来西亚、印度和印尼进口的铝土矿将大幅下降。

张波称，公司预计，今年几内亚项目铝土矿出货量将达1,500万吨，2017年达到3,000万吨。

2016年的出货量相当于中国去年进口量的四分之一。马来西亚去年是中国铝土矿最主要供应国，其次是澳洲和印度。

他说，印尼工厂氧化铝供应及几内亚铝土矿供应提高，将提振宏桥在中国的铝产量。(完)