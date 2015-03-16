俄铝提醒澳洲政府注意中国铝出口大增

路透墨尔本3月16日 - 全球最大的铝生产商俄罗斯铝业(0486.HK)表示，已经提醒澳洲政府注意中国铝出口大增的问题，并希望世界海关组织的下一次会议加以讨论。

中国对铝锭出口实行很重的出口关税，但生产商通过增加出口稍微加工过的铝就可以逃避锐负和其它成本。而这些出口的铝通常需要在目的地重新冶炼。

半加工的铝出口涌入亚洲，损害澳洲等国的出口市场，并给铝价格及升水造成压力。

中国去年铝产品出口增长约19%，考虑到中国国内与国际市场价格情况，预计2015年将保持这种增长趋势。

指标伦敦金属交易所(LME)铝价过去三个月下跌了15%左右，较高的全球铝升水开始下降。

中国原铝出口除了有17%的增值税以外，还有15%的出口关税，但半加工的铝出口则没有关税，而且可以享受13%的增值税退税，这使其更有竞争力。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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