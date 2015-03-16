俄铝提醒澳洲政府注意中国铝出口大增

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透墨尔本3月16日 - 全球最大的铝生产商俄罗斯铝业(0486.HK)表示，已经提醒澳洲政府注意中国铝出口大增的问题，并希望世界海关组织的下一次会议加以讨论。
中国对铝锭出口实行很重的出口关税，但生产商通过增加出口稍微加工过的铝就可以逃避锐负和其它成本。而这些出口的铝通常需要在目的地重新冶炼。
半加工的铝出口涌入亚洲，损害澳洲等国的出口市场，并给铝价格及升水造成压力。
中国去年铝产品出口增长约19%，考虑到中国国内与国际市场价格情况，预计2015年将保持这种增长趋势。
指标伦敦金属交易所(LME)铝价过去三个月下跌了15%左右，较高的全球铝升水开始下降。
中国原铝出口除了有17%的增值税以外，还有15%的出口关税，但半加工的铝出口则没有关税，而且可以享受13%的增值税退税，这使其更有竞争力。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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