中国金属: 铝库存处于高位,可能推动铝产品出口在上半年出现增长

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透香港2月26日 - 炼厂主管及交易商表示,因受铝库存处于纪录高位且当前现货铝价位于两年半低点,中国的铝产品出口料在今年上半年出现增长,
中国炼铝厂通常在春节假期也维持生产,但铝的消费端却因假期关闭.这导致铝库存激增.
讯息提供商SMM的分析师张晨光说,1月和2月的铝产量预计也将增加,因为炼厂在2012年第四季逐渐启动了大约100万吨的新产能.
他说,南海、上海、无锡和杭州的铝锭库存上周四达到116.5万吨,比2月9日春节假期开始前增加21.4%.这四座城市有许多铝消费者.
他预估3月的现货铝价格仍将低于每吨15,000元人民币,因为库存较高以及浙江、江苏、广东的一些铝加工厂尚未全面恢复生产.
广东省南海市一位工厂经理说,随着生产加快速度,铝价可望在3月以后开始上涨.
"铝锭库存可能开始在3月底开始下降,因为那时候加工厂应该已经恢复全面生产."他说.
一名工厂经理及一家大型炼厂的销售经理表示,许多工厂已经接获来自美国和日本的订单,将可提振出口.
该名工厂经理说,广东省铝产品制造大厂的产能利用率已达约80%,高于上年同期,当时不到50%.这显示中国制造业活动回升.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）