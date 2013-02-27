中国金属: 铝库存处于高位,可能推动铝产品出口在上半年出现增长

路透香港2月26日 - 炼厂主管及交易商表示,因受铝库存处于纪录高位且当前现货铝价位于两年半低点,中国的铝产品出口料在今年上半年出现增长,

中国炼铝厂通常在春节假期也维持生产,但铝的消费端却因假期关闭.这导致铝库存激增.

讯息提供商SMM的分析师张晨光说,1月和2月的铝产量预计也将增加,因为炼厂在2012年第四季逐渐启动了大约100万吨的新产能.

他说,南海、上海、无锡和杭州的铝锭库存上周四达到116.5万吨,比2月9日春节假期开始前增加21.4%.这四座城市有许多铝消费者.

他预估3月的现货铝价格仍将低于每吨15,000元人民币,因为库存较高以及浙江、江苏、广东的一些铝加工厂尚未全面恢复生产.

广东省南海市一位工厂经理说,随着生产加快速度,铝价可望在3月以后开始上涨.

"铝锭库存可能开始在3月底开始下降,因为那时候加工厂应该已经恢复全面生产."他说.

一名工厂经理及一家大型炼厂的销售经理表示,许多工厂已经接获来自美国和日本的订单,将可提振出口.

该名工厂经理说,广东省铝产品制造大厂的产能利用率已达约80%,高于上年同期,当时不到50%.这显示中国制造业活动回升.(完)