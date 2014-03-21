《HOME专栏》中国铝价低迷之际政府却未收储 值得关注

撰稿 Andy Home；编译 王洋/朱晓军

路透伦敦3月20日 - 全球铝冶炼业最新的图景表明，在这个失调的市场上，事情一如既往。

随着厂商关闭较高成本的产能，除中国和中东海湾地区外的全球铝产量不是停滞，就是在下降。

相比之下，海湾地区的产量在增加，反映出Ma'aden在沙特的一座新厂，以及在阿布扎比的EMAL冶炼厂的产能扩增。

据国际铝业协会(IAI)的数据，上个月海湾地区的年化产能达到了创纪录的430万吨。

2月中国年化产能也飙升了110万吨，触及2,390万吨的纪录新高。

2月增产规模几乎可以说是统计上“诡异巧合”：过去四年的每个2月里，国内产量一直是大幅跳增。如果今年也是如此，那么预计3月份会出现同样大幅的回落。

实际上，这状况和以往也差不多。在中国，新疆的新增产能远超出其它地区的淘汰产能，所以中国的产量仍在增加。

不过这或许只是假象而已。中国市场正在发生一些不同以往的事情，更准确地说，以往的事情如今没有发生。

**价格下跌，库存增加**

上海期货交易所，交投最为活跃的期铝合约本周在每吨13,000元人民币下方创出历史低点。

历史上最相似的情况是2008年末和2009年初的价格大跌，当时全球金融危机最为肆虐。

上海期铝的表现也明显逊于伦敦金属交易所(LME)期铝合约。

有一种解释，那就是越来越强的共识是非中国冶炼厂商现在削减了足够的产量，以迫使非中国市场进入供给短缺的状态，而中国的厂商却没这么做。

确实，自年初以来中国的铝库存一直在大幅攀升。

其中可见的一部分，即上期所注册库存以从去年12月末的181,644吨攀升至326,929吨。

这似乎印证了已被接受的说法，即中国亏损的炼厂获得了补贴，要么是以地方政府微调电价的形式，要么是以中央政府通过国储局收储的形式。

一致的观点是，过剩产能和过多的产量是中国铝冶炼产业根深蒂固的特性。

若浏览LME和上期所期铝合约相对表现，请点选(link.reuters.com/bun77v)

若浏览上期说期铝价格和中国国储局收储状况，请点选(link.reuters.com/pun77v)

**政府干预明显缺席**

然而，目前上海期铝的价格说明情况或许并非如此。

上海期铝价格如此之低，本身就很不寻常，而且颠覆了另一个共识--不论是公开还是私下进行，政府都会在14,000-15,000元人民币之间的价位出手托市。

在历史上来看，政府若对铝价走低及其影响中国铝业(601600.SS)等重要生产商感到不安，最明显的对策就是由国储局进行招标。

国储局从一小部分关系良好的生产商那里招标采购“战略”储备，实质上将这些企业账上的未售库存转移到了政府账上。

近年来，政府已经进行了四次类似干预。

2008年12月和2009年1月的两次干预中，政府共计收储59万吨铝。当时，中国国内外的铝市场正陷入危机，信贷紧张演变成了制造业危机。

政府在2012年11月和2013年3月也进行了两次干预。国储局以高于上海期铝价格共计购入40万吨铝，当时上海期铝市价都是在15,000元水平附近。

那些与政府关系紧密的中国大型铝生产商的价格敏感性如何，由此可见一斑。

但是，今年的铝价稳步下跌，却不见国储局伸出援手的迹象。

**市场力量？**

很难说清楚，地方政府通过优惠电价，给资金紧张的炼厂提供了多大帮助。

中国政府早就计划解决“盲目”投资和产能过剩问题，今年初对低效炼厂提高了电价，但是过去历史说明，地方政府擅长抵挡这类措施对本地企业的冲击。

当然，中国最新的产量数据并未显示将大规模关停高成本产能。

不过基于目前的上海期铝价格水平，所有中国炼厂的营业利润率几乎都被挤干，有更多炼厂在亏本经营。

这种局面能持续多久？

中国宏桥集团的行政总裁张波警告称，未来三年至少有大约30%的产能将被挤出。

但是目前，中国仍然在大量生产铝，这给国际市场带来了更多短期麻烦。

今年，伦敦和上海期铝走势迥异，可能会推动中国停止进口原铝，以及增加铝半成品出口。

不过国储局的缺席显示，可能有更重磅的计划正在酝酿中。毕竟，要是中国政府连关系企业都不准备援助，那对业内其他人意味着什么？

国务院去年10月印发的意见称，宣布将加快“建立和完善”以市场为主导的化解产能严重过剩矛盾的长效机制。莫非这就是政府所要做的？

上海期铝价格说明有这种可能。(完)

(译文审校 艾茂林/徐文焰)

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