中国今年铝产量预计最多增加9% 不清楚冬季会否减产--海德鲁

路透伦敦2月9日 - 全球最大铝生产商之一的挪威海德鲁(Norsk Hydro)(NHY.OL)周四表示，还不清楚中国今年冬季是否会减少铝生产以治理雾霾。该公司预期中国今年铝产量将最多增加9%。

市场预期，中国将从11月开始减少铝生产以改善空气质量。该预期已帮助推动铝价升至20个月高位。

不过海德鲁执行长Svein Richard Brandtzaeg称，此事远未确定。

“(中国政府)过去也曾发出过类似信号，但未必会有重大的变化，”他在接受采访时指出。

若真的执行，将是在中国产能上升的背景下减产。新增的高效节能型产能投产，以及铝价上涨吸引2015年关停的炼铝厂重启，推动中国产能增加。

中国约占全球铝产量的一半。

海德鲁表示，预计中国原铝产量继2016年增长3.7%后，今年将增长7-9%。

“(中国)西北部地区、东部的山东、东南的贵州及北方的内蒙古，新产能的产量都继续提升。”海德鲁在声明中指出。

海德鲁称，与此同时，中国铝需求继2016年增长7.4%，今年料增4-6%。

海德鲁表示，预计中国今年铝供应将过剩150万吨，抵销全球其他地方的缺口150万吨。

铝价vs中国出口图表：reut.rs/2kRejKl

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