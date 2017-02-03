焦点：铝市场基本面料不会受到中国抗雾霾战的影响

路透伦敦2月2日 - 全球最大铝生产国--中国打响抗击污染之战，提高了铝企减产的可能性，推动铝价涨至20个月高位，但是鉴于供应过剩仍是一大问题，这一涨势可能已经过头。

触发这波市场涨势的因素在于，中国政府一份文件提议，山东、河南、河北和山西四省应该在冬季月份将铝产能减少约三分之一。

这将有助中国抗击雾霾。企业用动力煤发电是导致雾霾产生的其中一个原因，而在中国，电力成本可能占到铝生产成本的25-40%。

“过去(中国)政府试图实施控制生产的措施时，都不是很成功，”Wood Mackenzie研究主管Edgardo Gelsomino称。

“中国真正实现减产，只有在炼厂觉得无利可图时。”

分析师们称，2015年11月就发生过这样的例子。当时铝价跌破每吨1,440美元，创下六年半低点，中国炼厂削减大约360万吨产能。

之后铝价回升到1,800美元左右，远高于最近路透调查中预测的今年均价1,685美元。该调查还预测今年和明年市场有大约30万吨的过剩供应。

如果实施这项新的减产提议，那么减产规模可能在300-400万吨，而全国的年产能为4,000万吨。国际铝业协会(IAI)数据显示，去年中国铝产量为3,160万吨。

如果这项提案获批，减产规模将只相当于今年全球估计约为6,000万吨需求的一小部分。

估计超过1,000万吨的全球总库存将会弥补缺口。其实缺口是不大可能出现的，因为分析师们预测今年中国有大约200万吨节能产能投产。

“尽管如此，由于会有大量能效较高的生产设施投产，所以可能出现产能削减和产量增长并存的情况，”花旗分析师David Wilson说道。“去年一直在讨论这个问题；他们将关停污染产能。”

去年12月，中国环境保护税法获全国人大常委会会议表决通过，将于2018年1月1日起施行，此前在中国钢铁厂、发电厂和化工厂聚集的北方地区发生极为严重的雾霾情况。

Wood Mackenzie分析师称，被勒令治污的企业通常会有一段整治时间，不会马上关停，“因此我们预计铝资产不会出现大面积关停。”

另外，预计10月份中共十九大召开之前不会做出任何决议。

“共产党不希望在十九大之前发生任何破坏和影响经济的事情，”咨询公司AZ-China铝业专家Paul Adkins说道。

铝价与中国出口关系图表： reut.rs/2kRejKl

(完)