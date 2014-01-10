中国铝业预期2013年业绩可扭亏为盈 料净利约10亿元人民币

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港1月10日 -中国铝业股份有限公司(2600.HK)周五预期，2013年业绩可扭亏为盈，料净利润约10亿元人民币，受益成本控制和处置资产获得收益。
公司表示，扭亏为盈主要因公司进一步控制成本支出，氧化铝产品制造成本同比下降9%，电解铝产品制造成本同比下降5%左右。
此外，公司进一步优化资产结构，实现业务向产业链前端和价值链高端发展的目标，并通过处置铝加工企业股权及资产、中铝铁矿控股有限公司股权获得收益。
中国铝业2012年度净亏损达82.34亿元，其2013年首九个月净亏损为18.5亿元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。