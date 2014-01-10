中国铝业预期2013年业绩可扭亏为盈 料净利约10亿元人民币

路透香港1月10日 -中国铝业股份有限公司(2600.HK)周五预期，2013年业绩可扭亏为盈，料净利润约10亿元人民币，受益成本控制和处置资产获得收益。

此外，公司进一步优化资产结构，实现业务向产业链前端和价值链高端发展的目标，并通过处置铝加工企业股权及资产、中铝铁矿控股有限公司股权获得收益。