原铝消费者料削减第二季现货进口 不愿支付创纪录的高升水

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
记者 任玉兰
路透香港2月27日 -中国原铝消费者料将在4-6月当季削减现货铝的进口量，因为他们不愿意按照铝卖家的要求支付创纪录的高升水，有可能更多使用国产铝来替代，国内价格已经下降。
中国是全球最大的原铝消费国和生产国，减少铝进口将令全球铝价格进一步承压，铝价目前接近于2009年中的水平。
交易商称，全球多家贸易公司要求中国进口商为第二季船货支付每吨较LME现货铝高出350-360美元的升水，而进口商能够接受的最高价是340美元。
中国买家不愿意付高价，这个情况并不偶然。交易商称，最近全球的铝生产商也要求日本买家为第二季船货支付每吨370-375美元的创纪录高升水。
据交易商透露，中国买家为2013年11-12月的现货铝支付了每吨240-260美元的升水，并被要求为2月船货支付330美元的升水。
“今年第二季度，我们不会订购现货铝，”广东一家生产铝制品的工厂经理说。像这样的工厂在广东省有几十家。
这位经理补充说，广东这些工厂只有在接到出口订单后，才会下单进口现货铝，因出口订单意味着他们可以把创纪录高位的升水转嫁给客户。
交易员表示，由于国产铝在价格上有优势，因此第二季可能有一些工厂在生产出口产品时增加国产铝的使用。
上海期货交易所近月期铝合约周四报每吨13,230元人民币(2,200美元)，接近2009年6月以来低点。该价格用于衡量国内市场现货铝的价格。
“第二季度我们将采用长单订购，可能不需要再购买现货铝，”一位大厂的采购人员说。他补充称，该公司要说服客户接受创纪录的升水并不容易。这些客户多为厨房用具和家用电器厂商。
LME三个月期铝较LME现货价格升水周四约报每吨45美元。(完)
(编译 高琦/郑茵 审校 艾茂林)
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