中国铝业再启弹性生产 涉暂时关停产能约140万吨

路透上海4月17日 -中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周四公告称，决定对公司部分电解铝和氧化铝生产线实行弹性生产，涉及暂时停止生产的电解铝、氧化铝产能分别约为60万吨和80万吨。

公告解释称，因当前电解铝产能严重过剩，产品市场价格低迷，企业用电成本较高。

而这已经不是中国铝业首次实行弹性生产，去年六月该公司曾对部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。

中国铝业此前公布其年报，2013年业绩扭亏为盈，当年实现净利9亿4,789.1万元，上年为亏损82.34亿元，主要原因包括成本下降增效及处置旗下企业股权获得投资收益。公司2013年将不进行利润分配。公司还指出，2014年将实施“瘦身调整”的经营策略。

中国铝业A股周三报3.34元，过去一个月累计上涨4.05%。（完）

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(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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