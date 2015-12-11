版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 11日 星期五 12:21 BJT

中国14家铝企承诺关停产能不重启 今年减产491万吨左右--协会

路透北京12月11日 - 中国有色金属工业协会周五表示，参加减产收储商讨会的14家电解铝企业承诺已关停产能计划不再重启，已建成产能至少在一年内暂不投运。

中铝网刊登中国有色金属工业协会新闻稿称，14家铝企今年已累计减产441万吨，全年减产规模将达到491万吨左右，年底前减产能力还将至少增加50万吨。今年电解铝企业纷纷实施弹性生产。

新闻稿称，近期铝库存也不断下降，自10月份以来，已从100万吨左右降至目前的80万吨左右。

中国有色金属工业协会召集的14家骨干电解铝企业在昆明召开减产收储商讨会已经结束。参会企业合计产能在全国占比达到75%。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐