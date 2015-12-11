中国14家铝企承诺关停产能不重启 今年减产491万吨左右--协会

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月11日 - 中国有色金属工业协会周五表示，参加减产收储商讨会的14家电解铝企业承诺已关停产能计划不再重启，已建成产能至少在一年内暂不投运。
中铝网刊登中国有色金属工业协会新闻稿称，14家铝企今年已累计减产441万吨，全年减产规模将达到491万吨左右，年底前减产能力还将至少增加50万吨。今年电解铝企业纷纷实施弹性生产。
新闻稿称，近期铝库存也不断下降，自10月份以来，已从100万吨左右降至目前的80万吨左右。
中国有色金属工业协会召集的14家骨干电解铝企业在昆明召开减产收储商讨会已经结束。参会企业合计产能在全国占比达到75%。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。