中国铝业去年亏损超82亿元

公司管理层讨论分析，盈利下降的主要原因是自2011年四季度开始，铝价持续处于下降通道，与去年同期相比，该集团自产电解铝销售价格（全年平均）下降幅度为7%左右，价格因素导致主营业务毛利同比下降约66亿元，下降金额占毛利同比下降总金额的95%。

另外，公司去年公告将所有债务融资工具的待偿还余额由不超过520亿元人民币提高至不超过820亿元人民币后，该公司流动负债规模增加，年末流动负债为838.53亿元，比年初增加214.93亿元。管理层认为，有息负债规模有所扩大，财务费用上升约37.91%也是亏损的原因之一。