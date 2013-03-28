中国铝业去年亏损超82亿元

港交所计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海3月28日 - 全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS) (2600.HK)周四公布年报显示，2012年公司归属上市公司股东的净亏损达到82.34亿人民币，与2011年净盈利2.38亿元相比大幅下降。
公司管理层讨论分析，盈利下降的主要原因是自2011年四季度开始，铝价持续处于下降通道，与去年同期相比，该集团自产电解铝销售价格（全年平均）下降幅度为7%左右，价格因素导致主营业务毛利同比下降约66亿元，下降金额占毛利同比下降总金额的95%。
而2012年末铝价较2011年末下降约6%左右，也导致2012年末中铝存货跌价准备余额较上年末增加10.32亿元。
另外，公司去年公告将所有债务融资工具的待偿还余额由不超过520亿元人民币提高至不超过820亿元人民币后，该公司流动负债规模增加，年末流动负债为838.53亿元，比年初增加214.93亿元。管理层认为，有息负债规模有所扩大，财务费用上升约37.91%也是亏损的原因之一。
截至2012年年末，公司总资产规模为1,750.17亿元，比上年末增11.38%，2012年公司加权平均净资产收益率-17.24%，基本每股收益-0.61元。
中国铝业A股周三收报4.40元，过去一个月累计下跌9%
(发稿 徐永; 审校 曾祥进)
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