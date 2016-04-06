去年末中国资管规模93万亿元 2020年将增至174万亿--报告

路透北京4月6日 - 中国光大银行与波士顿咨询公司周三发布报告显示，截止2015年底，中国资产管理市场规模约93万亿元人民币，过去三年年均复合增长率为51%；预计2020年将达到174万亿元，其中剔除通道业务后规模达149万亿元，2015-2020年年均复合增长率为17%。

光大银行资产管理部总经理张旭阳指出，商业银行转型将是资产管理市场发展的重要动力之一。银行面临利差收窄、贷款脱媒，第三方支付等业态兴起带来结算脱媒，以及互联网金融和大资管发展所带来的存款脱媒等挑战，银行亟待变革，而变革的路径就是通过资产管理业务，让银行成为直接融资体系和资本市场的重要参与者。

“刚性兑付日渐成为我国资产管理深化发展转型的主要障碍之一。”他并称，刚性兑付的打破很难一步到位，需要监管机构、资管机构和投资者三方共同有计划、有准备地迎接“后刚兑”时代。

在他看来，打破刚性兑付问题关键是按“风险可隔离、风险可计量、投资者可承受”的路径设计，建立核心是对不同性质的业务进行风险隔离的“栅栏”原则，使基础资产的收益与风险真正过手给投资者，回归受托代客业务的本源。

同时，要促进资管业务发展，必须要提高资本市场的效率、丰富资管产品谱系；并需要完善金融立法，进一步统一监管标准，从募集方式、产品投向区分，以确定对投资者的保护程度，并实现穿透监管与信息披露。

该报告并从资金来源、资产类别、资管机构三个方面预判了未来五年中国资管市场的主要发展趋势。

资金来源上，目前国内机构资金占比约为40%，低于全球60%的水平。随着养老金三大支柱的完善，险资规模扩大，以及银行委外投资需求提升，未来机构资金占比将进一步提高。

资产类别上，未来五年，被动管理型和除非标固收外的另类投资产品整体上发展较快；而主动管理型中的股票类、跨境类产品也有较大潜力。

资管机构上，未来五年竞争态势有所改变，银行仍为中坚力量；得益于直接融资加速，公募基金和私募基金增速较快；而依赖通道业务的资管机构则面临转型。

波士顿咨询合伙人、中国金融业智库负责人何大勇表示，与资产管理市场快速增长相生相伴的是“资产荒”现象的常态化。对于资管机构来说，简单调整资产配置或降低产品收益率只是权宜之计，为适应“新常态”，抵御市场份额流失的压力，领先资管机构需积极开展转型。

报告指出，对于中国资管行业来说，混业经营将是大势所趋，为发展全能资管打下基础。精品资管模式应以卓越投研能力和专业客户服务为抓手，形成长期竞争优势。财富管理型机构需以投顾团队为核心，打通全业务链条，服务于高净值客户的综合需求；而服务专家对于有基础的机构来说，也是一条差异化道路。（完）