中国驻马大使称可排除中国乘客涉嫌恐怖破坏活动嫌疑

路透北京3月18日 -中国官方媒体报导，中国驻马大使黄惠康18日在媒体发布会上表示，中方对所有马航失联客机乘客进行了详细调查，没有发现任何有破坏行为的证据，可以排除中国乘客涉嫌进行恐怖和破坏活动的嫌疑。

黄惠康表示，中国方面对中国乘客背景调查，从飞机失踪的第一天就已经开始。对于外界谈论较多的维吾尔乘客的背景，目前没有证据证明他有任何从事恐怖破坏行动的证据。也没有任何组织或个人就此事件向政府提出政治诉求。

黄惠康说，目前有关马航客机失联的有关信息并不缺乏，而是信息的混乱。主要原因包括：此次事件复杂程度罕见，扑朔迷离；马来西亚政府应对马航失联事件方面能力和经验有所不足。

黄惠康说，作为发展中国家，马来西亚与发达国家相比能力不足，但马方确实在全力应对。

有关隐瞒信息的问题，黄惠康说，就像刑事调查一样，在正式调查结束前，有些信息是仅限于调查人员，不宜对外公开的。他表示，马方并未对中方隐瞒，不论搜救还是调查，中国和马方沟通无障碍。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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